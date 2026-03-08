TMW
Empoli, doppio forfait a pochi minuti dal match col Catanzaro: out Degli Innocenti e Shpendi
Arriva un duplice forfait dell'ultima ora per l'Empoli atteso alle ore 15 di oggi pomeriggio dalla sfida contro il Catanzaro al 'Ceravolo'.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Alessio Dionisi, tecnico dei toscani, dovrà fare a meno sia di Duccio Degli Innocenti a centrocampo, sia di Stiven Shpendi in attacco.
Per entrambi problemi ai muscoli flessori della coscia sinistra.
