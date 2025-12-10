Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Empoli si gode Pellegri: 3 gol nelle ultime tre per mettere alle spalle l'ennesimo infortunio

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:49Serie B
'Un gol non fa primavera', si potrebbe dire parafrasando un famoso detto, ma tre di fila forse sì. La ‘primavera’ in questione è quella di Pietro Pellegri attaccante dalle qualità indiscusse, ma anche sfortunatissimo dal punto di vista dei guai fisici. Rientrato dopo il lungo stop dovuto all’ennesimo infortunio al ginocchio – rottura del legamento crociato – il classe 2001 ci ha messo un mese e mezzo prima di tornare a brillare con la maglia di quell’Empoli dove è rimasto anche dopo la retrocessione – con il prolungamento del prestito da parte del Torino – anche per ripagarlo della fiducia avuta in lui.

Nelle ultime tre gare il centravanti, sempre partendo dalla panchina, ha infatti segnato altrettanti gol e solo nell’ultimo incontro, contro il Palermo, la sua marcatura non ha contribuito a portare a casa punti. Contro l’Avellino Pellegri aveva infatti messo a segno il gol del 3-0 allo scadere, mentre contro il Bari, oltre a segnare il quarto centro dei toscani, aveva anche messo a referto due assist, per Yepes e Ceesay, in appena mezzora in campo. Tre gol che permettono a Pellegri di eguagliare la sua migliore stagione, quella dello scorso anno in Serie A con appena una gara in più giocata.

Ora l’obiettivo è riuscire a vivere finalmente una stagione senza altri problemi fisici per cercare di dare il proprio contributo alle fortune dell’Empoli e rilanciare una carriera troppo spesso condizionata da problemi fisici.

