L'Empoli si gode Pellegri: 3 gol nelle ultime tre per mettere alle spalle l'ennesimo infortunio

'Un gol non fa primavera', si potrebbe dire parafrasando un famoso detto, ma tre di fila forse sì. La ‘primavera’ in questione è quella di Pietro Pellegri attaccante dalle qualità indiscusse, ma anche sfortunatissimo dal punto di vista dei guai fisici. Rientrato dopo il lungo stop dovuto all’ennesimo infortunio al ginocchio – rottura del legamento crociato – il classe 2001 ci ha messo un mese e mezzo prima di tornare a brillare con la maglia di quell’Empoli dove è rimasto anche dopo la retrocessione – con il prolungamento del prestito da parte del Torino – anche per ripagarlo della fiducia avuta in lui.

Nelle ultime tre gare il centravanti, sempre partendo dalla panchina, ha infatti segnato altrettanti gol e solo nell’ultimo incontro, contro il Palermo, la sua marcatura non ha contribuito a portare a casa punti. Contro l’Avellino Pellegri aveva infatti messo a segno il gol del 3-0 allo scadere, mentre contro il Bari, oltre a segnare il quarto centro dei toscani, aveva anche messo a referto due assist, per Yepes e Ceesay, in appena mezzora in campo. Tre gol che permettono a Pellegri di eguagliare la sua migliore stagione, quella dello scorso anno in Serie A con appena una gara in più giocata.

Ora l’obiettivo è riuscire a vivere finalmente una stagione senza altri problemi fisici per cercare di dare il proprio contributo alle fortune dell’Empoli e rilanciare una carriera troppo spesso condizionata da problemi fisici.