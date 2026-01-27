Esclusiva TMW Empoli, per Tosto spingono Livorno e Inter U.23

Lorenzo Tosto, difensore classe 2006 dell'Empoli, che l'anno passato ha anche debuttato in serie A, valuta il suo futuro e studia le soluzioni per trovare maggior spazio e continuare la sua crescita. Il club azzurro vorrebbe trattenerlo ma in questo momento per Tosto stanno spingendo il Livorno e l'Inter Under23, due club certamente molto graditi e che gli consentirebbero di misurarsi con una certa continuità in serie C.