Empoli, per Tosto spingono Livorno e Inter U.23
Lorenzo Tosto, difensore classe 2006 dell'Empoli, che l'anno passato ha anche debuttato in serie A, valuta il suo futuro e studia le soluzioni per trovare maggior spazio e continuare la sua crescita. Il club azzurro vorrebbe trattenerlo ma in questo momento per Tosto stanno spingendo il Livorno e l'Inter Under23, due club certamente molto graditi e che gli consentirebbero di misurarsi con una certa continuità in serie C.
