Un figlio d'arte per la difesa del Livorno: arriva Lorenzo Tosto dall'Empoli
Un figlio d'arte per il Livorno. Il club labronico ha infatti annunciato l'arrivo, probabilmente a titolo temporaneo, del centrale Tosto che avrà così il modo di trovare continuità dopo aver giocato solo una volta in questa stagione. Questo il comunicato dei toscani:
"Lorenzo Tosto è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!
Classe 2006, percorre tutta la trafila del settore giovanile nell'Empoli dove fa il suo esordio in prima squadra in Serie A ed è tra i protagonisti della cavalcata di Coppa Italia del 2024/25 fino alla semifinale".
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
