Empoli, quando esci dal tunnel? I toscani sono senza vittorie da dieci giornate

Empoli in doppia cifra. Ma non in termini di vittorie. Bensì di giornate senza successo.

Dal 10 gennaio scorso, giorno nel quale la formazione di Alessio Dionisi ha vinto il quel di Cesena, il club toscano è entrato in un tunnel dal quale non sembra essere in grado di uscire.

Dieci giornate, quattro pareggi e sei sconfitte (l'ultima subita in rimonta questo pomeriggio contro il Catanzaro), con 10 gol fatti e 18 subiti. Un rendimento ben oltre il negativo, dato che la seconda peggior formazione per rendimento nel medesimo lasso di tempo, ovvero quel Cesena di cui sopra assieme all'Avellino, ha racimolato il doppio esatto di punti.

E ora la zona playout è a ridosso. Una situazione impensabile ad inizio stagione, se si pensa che gli azzurri sono una delle retrocesse dalla Serie A