TMW Entella, Chiappella: "Prevalga la soddisfazione. Sta mancando qualità negli ultimi metri"

Pareggio di prestigio per l'Entella. La formazione biancoceleste ha imposto al Palermo un 1-1 che consente ai chiavatesi di fare un piccolo passo in avanti verso l'obiettivo. Al termine del match il tecnico Andrea Chiappella ha parlato in conferenza stampa:

Soddisfatto del punto?

"Assolutamente. La soddisfazione deve prevalere. Queste partite ti possono lasciare la sensazione di essere frustrati per non aver portato a casa il bottino pieno. La partita è stata aperta. Noi dobbiamo essere consapevoli e portarci a casa l'idea che per vincere le partite dobbiamo essere più performanti e concedere il meno possibile all'avversario".

La reazione dopo il pareggio subito?

"Il secondo tempo penso sia stato proprio diverso. Il primo è stata combattuta sulle seconde palle mentre la ripresa più tecnica dove il Palermo ha fatto un'ottima prima parte. Poi è stata una gara aperta, ci teniamo questa reazione e questa forza di impattare. Il Palermo è una squadra importante costruita con grandissimi giocatori".

Oggi si è vista un'Entella che in casa ha la possibilità di mettere in difficoltà tutti?

"Noi dobbiamo continuare a migliorarci. Se oggi usciamo con la consapevolezza di aver fatto una bella partita e un po' di delusione per non aver portato a casa punteggio pieno".

TMW - Partite come queste portano consapevolezza di giocarsela con tutti specialmente in casa?

"La base è di giocarsela con tutte e lo abbiamo dimostrato dalla prima partita. I ragazzi lo hanno approcciato con le giuste qualità: ovvero umiltà e temperamento. Poi abbiamo sempre pensato di fare una crescita del collettivo e del singolo migliorando gli aspetti su cui si poteva agire e avere margini, ovvero la finalizzazione. Quello che ci sta mancando qualità negli ultimi metri".

TMW - Mancato anche cinismo sotto porta?

"Per me gli ultimi ultimi metri possono essere ricondotti a cinismo, qualità nel gesto tecnico e scelta. A volte siamo stati un po' frettolosi in altre partite, oggi siamo arrivati con le scelte giuste, specialmente nell'occasione di Russo dove è mancata la finalizzazione. E' un processo dove ci dobbiamo passare da squadra. dobbiamo perseverare e mantenere un atteggiamento positivo".

Quanto è alienabile questa cosa?

"Credo fortemente che tutto sia alienabile e noi dobbiamo mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per creare più soluzioni possibili che poi si ricreano in partita. Io confido anche nella caparbietà che questo aspetto si migliori".

Corti sugli esterni?

"Siamo corti. Speriamo di recuperare Mezzoni per la prossima gara, Boccadamo ne avrà per 15 giorni e questo ci porta a fare valutazioni. Portanova può interpretare questo ruolo, come Moretti. Portanova si fa trovare pronto e col Milan abbiamo provato a schierarlo esterno a sinistra".