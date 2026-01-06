Entella, obiettivo centrato. A titolo definitivo dal Pescara arriva Squizzato
Rinforzo a centrocampo per la Virtus Entella, che da giorni stava il giocatore del Pescara Niccolò Squizzato, passato adesso alla corte di patron Antonio Gozzi: il trasferimento del giocatore è avvenuto a titolo definitivo.
Di seguito, la nota integrale dei Diavoli Neri:
"Squizzato è dell’Entella.
Il centrocampista centrale, classe 2002, si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dal Pescara.
Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, nella stagione 2021/2022 inizia il suo percorso tra i professionisti indossando la maglia della Juve Stabia. L’anno successivo approda al Renate, prima del passaggio al Pescara nella stagione 2023/2024. Nella scorsa annata, con la formazione abruzzese, è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B, collezionando 41 presenze complessive tra campionato e play-off. Nella prima parte della stagione in corso, sempre con il Pescara, ha totalizzato 15 presenze.
Benvenuto a Chiavari, Niccolò".
