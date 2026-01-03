TMW
Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara
Nuovo innesto per l'Entella. Il mercato della formazione chiavarese è entrato nel vivo e per il centrocampo di mister Chiappella è in arrivo un nuovo giocatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i Diavoli Neri sono ad un passo dalla chiusura per il calciatore di proprietà del Pescara Niccolò Squizzato. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerazione definitiva per un rinforzo di categoria.
