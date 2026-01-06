Squizzato si presenta: "Volevo rimettermi in gioco. E la Virtus Entella è la scelta giusta per farlo"

Di questo pomeriggio, l'annuncio dell'arrivo di Niccolò Squizzato, che dopo aver salutato il Pescara ha deciso di sposare la causa Virtus Entella, formazione dove è approdato a titolo definitivo.

Lo stesso giocatore, si è presentato poco fa ai canali ufficiali del club ligure: "È stata una trattativa molto rapida. Pochi giorni fa ho saputo dell’interesse dell’Entella, ho subito parlato con il direttore Superbi che mi ha spiegato la storia del club e le prospettive per questa stagione, non è stato affatto difficile accettare. In pochi giorni abbiamo fatto tutto. Dal punto di vista fisico sto bene, ho giocato tanto in questi anni e anche nella prima parte di stagione. Mentalmente avevo voglia di rimettermi in gioco e di iniziare una nuova esperienza, penso che questa sia la scelta giusta".

Aggiunge: "Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista di qualità, cerco di giocare palla a terra in modo verticale. Chiaramente in questa categoria è importantissima anche la fase difensiva e mi piace rientrare e dare il mio contributo anche in questo aspetto".

Conclude quindi: "Prima di arrivare a Chiavari ho parlato con Meazzi, che qui ha giocato una vita, mi ha parlato benissimo della società e della piazza ed è stato un motivo ulteriore che ha velocizzato la mia decisione. In questi anni ho affrontato tante volte l’Entella e mi ha sempre dato l’idea di essere una realtà piccola ma esigente, molto ben organizzata. Sono carico per questa nuova avventura e cercherò di dare fin da subito il mio contributo alla squadra".