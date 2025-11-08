Frosinone-Modena, le formazioni ufficiali: c'è Di Mariano dal 1'. Ciociari con Raimondo
Al via, nella serata di ieri, la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, di cui cinque alle ore 15:00.
Tra questi, quello del 'Benito Stirpe', che ospiterà la sfida di vertice tra Frosinone e Modena. Canarini quest'oggi in campo con Di Mariano a fianco di Gliozzi in attacco, l'ex Palermo ha vinto il ballottaggio con Defrel, mentre a centrocampo son stati Santoro e Sersanti i favoriti; sul versante ciociaro, con Gelli in campo si va al 4-2-3-1, con Masciangelo preferito a Kvernadze nella trequarti alle spalle di Raimondo.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; J. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Kone, Masciangelo; Raimondo. All: Alvini
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Magnino, Sersanti, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. All:Sottil
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più