Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo"

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha parlato al termine della gara contro il Monza: "Ho una squadra straordinaria, perché riprendiamo una partita a Monza in dieci: abbiamo dimostrato di avere gli attributi giganteschi, ma resta il rammarico. Abbiamo dimostrato di essere una big: il risultato è pesante per come è arrivato, è positivo, ma c’è la consapevolezza che potevamo fare meglio alcune cose”.

Sul cambio modulo: "Merito ai calciatori di sapersi adattare, avevamo bisogno di provare qualcosa di diverso per provare a riprenderla. Il gruppo ha disciplina, a parte l’espulsione, ha identità ed è venuto fuori nel momento di difficoltà”.

Sulla preparazione alla gara. “Abbiamo preparato la partita essendo aggressivi, abbiamo coperto Thiam visto che è un loro punto forte sul rinvio e continuando a proporre quello che pensavamo”.

Sull'espulsione di Konè: "Non ho niente da dire a Koné: era in ripresa dopo l’infortunio e abbiamo pensato di inserirlo. Per la voglia di dimostrare ha commesso dei falli troppo irruenti, ma l’atteggiamento è quello che vogliamo”.

Sulla promozione: “Noi ci crediamo alla promozione: lo sta dimostrando il campo, il valore le idee e l’atteggiamento. Poi Venezia, Monza, Palermo e Catanzaro sono ottime squadre; la spunterà chi dimostrerà di perseguire nelle proprie idee. Noi siamo vicini al primo obiettivo stagionale, perciò andiamo avanti”.