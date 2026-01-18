Frosinone, Cichella esalta il gruppo: "Pareggiare in dieci è la nostra vera forza"

Dopo il 2-2 rocambolesco contro il Monza, conquistato in inferiorità numerica, il centrocampista del Frosinone, Matteo Cichella, ha commentato la gara in sala stampa sottolineando il valore del punto ottenuto e soprattutto lo spirito del gruppo.

“Buonasera intanto, grazie per i complimenti”, ha esordito. “È successo qualcosa di incredibile: nello spogliatoio c’è un attaccamento unico e credo che questo poi si veda in campo. Riuscire a pareggiare in dieci uomini è la dimostrazione della forza del gruppo, una forza che il mister ci trasmette ogni settimana”.

Un pareggio che arriva al termine di una prestazione di grande sacrificio, in un momento estremamente positivo per i ciociari: imbattuti in casa da tre mesi, con l’ultima sconfitta datata 18 ottobre, proprio contro il Monza. Dodici risultati utili consecutivi che non sono frutto del caso.

“Vale tantissimo, anche dal punto di vista mentale”, ha aggiunto Cichella. “Pareggiare una partita del genere, in inferiorità numerica, ti dà fiducia e carica per affrontare la prossima gara. È un risultato che pesa, forse anche più di una vittoria per come è arrivato”, ha concluso il calciatore.