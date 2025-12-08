Frosinone-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: sarà sfida fra Raimondo e Candellone

Il tecnico del Frosinone Alvini sceglie Cittadini al fianco di Calvani al centro della difesa con Anthony Oyono e Marchizza confermati sulle fasce. A centrocampo agiranno Koutsoupias e Cichella al fianco del regista Calò, mentre in avanti Raimondo sarà il riferimento centrale con Kvernadze e Ghedjemis ai suoi fianchi.

La Juve Stabia di Abata risponde con Candellone affiancato da Piscopo in avanti. Sulle corsie laterali spazio a Carissoni e Cacciamani con Pierobon al fianco di Correia e Mosti che avrà libertà di inserirsi alle spalle delle punte.

Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (4-3-3) : Palmisani; A. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Koutsoupias, Caló, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. A disposizione: Sherri, Pisseri, Biraschi, Marchizza, J.Gelli, F. Gelli , Grosso, Corrado, J. Oyono, Zilli, Masciangelo, Kone. Allenatore: Massimiliano Alvini

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Belich, Giorgini; Carissoni, Mosti, Correia, Pierobon, Cacciamani; Piscopo, Candellone. A disposizione: Boer, Reale, Baldi, Cammaglichella, Stabile, Duca, De Pieri, Maistro, Zuccon, Leone, Nannini. Allenatore Ignazio Abate