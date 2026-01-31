TMW
Giovanni Giunti al Padova, i dettagli della giornata
TUTTO mercato WEB
Dopo 72 presenze, due goal e tre assist tra i professionisti si è chiusa l'esperienza di Giovanni Giunti (20) con la maglia del Perugia.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Il centrocampista è arrivato nel primo pomeriggio a Padova, ed ha successivamente sottoscritto un contratto sino al 2029 con il club biancoscudato.
Nonostante le parole del DG umbro Hernan Garcia Borras, il Perugia ha dato l'OK definitivo all'operazione in questi minuti. Giovanni Giunti si appresta dunque a diventare un nuovo calciatore patavino.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile