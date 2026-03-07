Spezia, Comotto: "Ringrazio per la fiducia, voglio cercare di aiutare la squadra"

Le parole del centrocampista Christian Comotto al termine della sfida contro il Monza, vinta 4-2 dal suo Spezia: "Oggi era importante vincere perché arrivavamo da un momento molto difficile e vincere contro i primi in classifica è sicuramente un’iniezione di fiducia importante e sicuramente un segno rilevante in vista delle prossime partite.

Oggi ho giocato più largo, ma io per questa squadra giocherei ovunque perché voglio aiutarla a raggiungere il nostro obiettivo e farò tutto il possibile insieme ai compagni per riuscirci.

Ringrazio tantissimo il mister perché far giocare un ragazzo così giovane non è facile ed io cerco sempre di mettere in campo personalità e iniziativa; mi sento molto migliorato rispetto all’inizio, ma in generale io credo che tutti noi stiamo crescendo partita dopo partita e ora dobbiamo trovare quella continuità che ci è mancata fino ad oggi.

I miei genitori? Mio papà sarà sicuramente contento per la partita più difensiva che oggi ho fatto, ma in generale penso siano contenti per la vittoria di questa squadra perché sanno quanto ci tengo e quanto tutto noi lavoriamo per il bene dello Spezia.

Il mio atteggiamento è sempre quello di aiutare la squadra, a prescindere dal minutaggio, e adesso devo dire che stiamo trovando la quadra e dobbiamo continuare così”.