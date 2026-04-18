Venezia, Adorante: "La vittoria con il Bari ci avvicina all'obiettivo Serie A"

Andrea Adorante, attaccante del Venezia, è intervenuto ai microfoni di RadioBari dopo la netta vittoria contro il Bari. Queste le sue parole riportate da TuttoBari.com

"La vittoria ci avvicina all'obiettivo Serie A. È stata una buona prestazione su un campo molto difficile contro una squadra preparata. È stata una grande prova di forza. Siamo stati bravi a risolverla subito e mettere la partita dalla nostra parte".

"Non avevamo dubbi sul nostro rendimento esterno, ma sapevamo che dovessimo migliorare da questo punto di vista. Giocare in Serie A per me sarebbe un sogno. Sono ancora più felice nel raggiungere la massima serie con il Venezia. Ringrazio i miei compagni perché ho realizzato 16 gol grazie a loro".