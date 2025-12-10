Cesena-Mantova sarà una festa sugli spalti: sospeso il divieto di trasferta per i lombardi

Manca solo l’ufficialità, ma la decisione sembra essere presa: la sfida fra Cesena e Mantova in programma sabato pomeriggio vedrà sugli spalti anche i tifosi lombardi per quella che si preannuncia come una grande festa di sport visto il gemellaggio che lega le due tifoserie. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi infatti avrebbe valutato positivamente la richiesta congiunta formulata nei giorni scorsi dai due club, e le pressioni politiche bipartisan arrivate dalla città virgiliana, per chiedere la sospensione del divieto di trasferta per i sostenitori lombardi.

Ad annunciarlo è il senatore della Lega Andrea Paganella: “Il ministro Piantesosi mi ha appena scritto di aver firmato il provvedimento di sospensione del divieto di trasferta”, come riporta La Gazzetta di Mantova.

I tifosi del Mantova si erano visti assegnare uno stop alle trasferte di tre mesi dopo gli scontri avvenuti contro il Padova e questo avrebbe impedito dunque il loro viaggio verso la Romagna per la sfida contro il Cesena. Per questo i due club si erano attivati, su iniziativa di quello bianconero, per provare a trovare una soluzione che potesse permettere alla gara di avere una cornice di pubblico adeguata e mostrare il lato bello del tifo. Dal momento che la notizia non è ancora stata ufficializzata, nel tardo pomeriggio di ieri il Cavalluccio ha diffuso le informazioni relative alla vendita dei biglietti per i sostenitori di casa (tutte le info su prezzi e modalità di acquisto sono disponibili sul sito del Cesena Fc), ribadendo di attendere ulteriori sviluppi per i ticket per il settore ospiti.