Il Modena si gode De Luca: primo gol in gialloblù alla prima da titolare

È servita poco più di un’ora in campo, fra i 28 minuti all’esordio contro il Padova e i primi 45 minuti della sfida contro il Pescara di questo pomeriggio, a Manuel De Luca per trovare la via della prima rete con la maglia di quel Modena che lo ha accolto in Serie B dopo una prima parte di stagione ai margini di quella Cremonese che aveva contribuito a portare in Serie A.

L’attaccante del finale della prima frazione all’Adriatico di Pescara ha subito mostrato le sue doti di finalizzatore e rapace d’area approfittando di un pallone rimesso in mezzo di testa da Nieling, su cross di Zanimacchia, per un facile tap in da due passi per battere Desplanches e firmare il momentaneo 2-0 gialloblù.

Per De Luca il ritorno in Serie B non poteva essere dunque più dolce con un gol alla prima da titolare che fa subito riannodare la sua stagione alle ultime passate in cadetteria quando ha sempre superato la doppia cifra: 10 reti in 34 presenze con il Perugia nel 2022/23, 10 in 33 con la Sampdoria nel 2023/24 e altre dieci in 37 lo scorso anno con la Cremonese. E se il buongiorno si vede dal mattino, Sottil e il Modena possono sorridere in vista della seconda metà della stagione.