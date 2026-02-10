Dionisi: "Voglio un Empoli ambizioso, intenso e motivato. Juve Stabia avversario tosto"

Vigilia di gara per l'Empoli, che domani affronterà la Juve Stabia in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in turno infrasettimanale con i primi confronti in campo oggi (CLICCA QUI per il programma del turno). L'appuntamento è allo stadio 'Carlo Castellani', con fischio di inizio del match fissato alle ore 20:00.

A parlare dello stesso, è stato il tecnico azzurro Alessio Dionisi: "Sarà una gara difficile, è anche un turno infrasettimanale al quale arriviamo con una sconfitta sulle spalle: ci saranno delle insidie in più, l'attenzione dovrà essere altissima. Loro, a differenza nostra, vengono da una gara diversa, sanno mettere tanta intensità in campo, ha cambiato poco dallo scorso anno ma non ha cambiato identità. All'andata ci hanno messo in difficoltà, noi sono siamo stati bravi quanto loro, dovremmo riscattarci".

Conclude quindi: "Voglio un Empoli ambizioso, intenso e motivato. Qualche cambio di formazione è possibile, ho tutti ragazzi che si allenamento bene e meriterebbero di giocare, serve solo trasportare in partita la lucidità che vediamo in allenamento durante la settimana. C'è anche da invertire la rotta casalinga, non che questo debba diventare un assillo ma è comunque un obiettivo, specie perché poi abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l'avversario".