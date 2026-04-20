Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend.

Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend. TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:18Serie B
Tommaso Maschio

Il Venezia dopo mesi a guidare la classifica di Serie B pur senza riuscire a scrollarsi di dosso le avversarie, in un campionato estremamente competitivo in alto con Monza, Frosinone e Palermo che non mollano la presa e viaggiano anch’esse a ritmo promozione, intravede la possibilità di festeggiare il ritorno in Serie A. Già nel prossimo turno infatti i lagunari potrebbero avere il primo match point visto che sono in vantaggio negli scontri diretti sia con i brianzoli sia con i ciociari. Per questo a due giornate da termine potrebbero bastare sei punti di vantaggio sulle rivali, attualmente appaiate al secondo posto a -3, per festeggiare.

Nonostante questa situazione il calendario non prevede la contemporaneità delle sfide con il Monza che sarà la prima a scendere in campo nella giornata di venerdì contro il Modena in casa, il Frosinone invece sarà di scena alle 15 di sabato contro la Carrarese, mentre il Venezia chiuderà il quadro alle 17:15 in casa contro l’Empoli. Se le prime due non dovessero perdere tutto sarà dunque rimandato alla settimana successiva, altrimenti il Venezia avrà la possibilità di festeggiare in anticipo.

Comunque vada la squadra di Giovanni Stroppa è consapevole che le bastano due vittorie nelle ultime tre gare per rendersi irraggiungibile da entrambe le rivali più vicine in classifica, il Palermo ha sette punti di ritardo, e conquistare nuovamente la Serie A. Un’impresa non impossibile anche se le ultime due gare vedranno gli arancioneroverdi impegnati prima in casa di uno Spezia che cerca punti salvezza e poi ospiterà un Palermo che a quel punto potrebbe essere già concentrato sui play off da disputare da lì a poco. Tutto dunque fa sognare i tifosi veneziani che sperano di vivere un 25 Aprile ancora più speciale.

Articoli correlati
Serie B, Magnino risponde a Guiu: l'1-1 fra Empoli e Virtus Entella non serve a nessuno... Serie B, Magnino risponde a Guiu: l'1-1 fra Empoli e Virtus Entella non serve a nessuno
Virtus Entella corsara a Empoli: Guiu gela il Castellani. Al 45° è 1-0 per i liguri... Virtus Entella corsara a Empoli: Guiu gela il Castellani. Al 45° è 1-0 per i liguri
Il Bari si prepara al rush finale: da martedì la squadra andrà nuovamente in ritiro... Il Bari si prepara al rush finale: da martedì la squadra andrà nuovamente in ritiro
Altre notizie Serie B
Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato... Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato di Ranocchia"
Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma... Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma e dintorni
Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend. Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend.
Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol? Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol?
Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti... Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"
Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci... Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"
Virtus Entella, Chiappella: "Risultato giusto. I ragazzi non si sono disuniti" Virtus Entella, Chiappella: "Risultato giusto. I ragazzi non si sono disuniti"
Gasperini sul Pescara: “Piazza magica. Ora c'è anche Insigne, spero si salvi presto”... Gasperini sul Pescara: “Piazza magica. Ora c'è anche Insigne, spero si salvi presto”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine top news n.2 Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni
Immagine top news n.5 Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina
Immagine top news n.7 Juventus, prova da Champions: scatto (decisivo?) contro un Bologna stanco e senza stimoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.2 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Durosinmi e Hiljemark simboli di un Pisa che a gennaio ha totalmente sbagliato strategia
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Sartori ancora presente al Picco: Romano e Comotto i due nel mirino
Immagine news Serie A n.3 Matarazzo: "Al campionato italiano serve una spinta differente, l’apertura a nuove idee"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine news Serie A n.5 Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibili
Immagine news Serie A n.6 "State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marcia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato di Ranocchia"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma e dintorni
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend.
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol?
Immagine news Serie B n.5 Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, oggi ultima puntata della telenovela cessione. Ieri sera Arechi da brividi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse
Immagine news Serie C n.4 Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"
Immagine news Serie C n.6 Trapani in Serie D, ma Antonini non ci sta: "In arrivo due sentenze che cambieranno tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?