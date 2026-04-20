Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend.

Il Venezia dopo mesi a guidare la classifica di Serie B pur senza riuscire a scrollarsi di dosso le avversarie, in un campionato estremamente competitivo in alto con Monza, Frosinone e Palermo che non mollano la presa e viaggiano anch’esse a ritmo promozione, intravede la possibilità di festeggiare il ritorno in Serie A. Già nel prossimo turno infatti i lagunari potrebbero avere il primo match point visto che sono in vantaggio negli scontri diretti sia con i brianzoli sia con i ciociari. Per questo a due giornate da termine potrebbero bastare sei punti di vantaggio sulle rivali, attualmente appaiate al secondo posto a -3, per festeggiare.

Nonostante questa situazione il calendario non prevede la contemporaneità delle sfide con il Monza che sarà la prima a scendere in campo nella giornata di venerdì contro il Modena in casa, il Frosinone invece sarà di scena alle 15 di sabato contro la Carrarese, mentre il Venezia chiuderà il quadro alle 17:15 in casa contro l’Empoli. Se le prime due non dovessero perdere tutto sarà dunque rimandato alla settimana successiva, altrimenti il Venezia avrà la possibilità di festeggiare in anticipo.

Comunque vada la squadra di Giovanni Stroppa è consapevole che le bastano due vittorie nelle ultime tre gare per rendersi irraggiungibile da entrambe le rivali più vicine in classifica, il Palermo ha sette punti di ritardo, e conquistare nuovamente la Serie A. Un’impresa non impossibile anche se le ultime due gare vedranno gli arancioneroverdi impegnati prima in casa di uno Spezia che cerca punti salvezza e poi ospiterà un Palermo che a quel punto potrebbe essere già concentrato sui play off da disputare da lì a poco. Tutto dunque fa sognare i tifosi veneziani che sperano di vivere un 25 Aprile ancora più speciale.