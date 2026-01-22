Izzo lascia il Monza e torna all'Avellino. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029
Proprio nella tarda serata di ieri, avevamo parlato dell'all-in dell'Avellino per Armando Izzo, in uscita dal Monza, con lo Spezia che provava a inserirsi nella trattativa e con la stessa compagine irpina che aveva pronto anche un eventuale 'piano B', che portava a Pedro Felipe della Juventus Next Gen: ma correre ai ripari non servirà, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'Avellino ha chiuso la trattativa con i brianzoli e si è assicurata il difensore, che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029.
Da limare gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca è ormai prossima, anche se non si escludono eventuali altri innesti per la retroguardia della compagine guidata da mister Raffaele Biancolino; Pedro Felipe rimane comunque una possibile soluzione.
