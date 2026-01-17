Juve Stabia, Abate: "Abbiamo avuto coraggio, siamo contenti ma serve equilibrio"

Conquista la seconda vittoria in trasferta della stagione la Juve Stabia espugnando il "San Nicola" di Bari imponendosi per 1-0, facendo un passo importante in chiave salvezza, strizzando l'occhiolino ai playoff. In sala stampa è intervenuto Ignazio Abate, ecco la sue dichiarazioni raccolte da pianetaserieb.com

"Oggi il risultato passava da una grande fase difensiva, dovevamo partire forte. Abbiamo avuto coraggio a difendere in venti/trenta metri. La squadra ha avuto coraggio nel giocare la palla su un terreno difficile, non era facile. Sapevamo che era uno scontro diretto pesante, non abbiamo concesso nulla al Bari. Ci godiamo la classifica, ma questa squadra è cosciente che il campionato è difficilissimo e bastano due o tre partite per essere risucchiati”. Poi ha proseguito : “Nel fare la formazione gli allenamenti contano. Abbiamo lavorato tanto e lo faremo anche la prossima, dobbiamo recuperare Pierobon che è stato determinante. Abbiamo bisogno di tutti. Passi indietro da parte del Bari? Non mi premetto di giudicare, è stata una partita diversa rispetto all’andata, eravamo pronti. Credo che stiamo trovando continuità di prestazione, è un aspetto importante“.

Sul rosso ricevuto dal tecnico: “Mi ha ammonito e poi buttato fuori perché mi ero lamentato dei cartellini”. infine su Candellone ha detto: "Non so se arriverà un attaccante, anche se così fosse deve avere caratteristiche a livello umano. Leo oggi non ce la faceva più, rispetta l’immagine del gruppo. Dopo quattro mesi torniamo a vincere su un campo difficile, ce la godiamo ma adesso va accantonata velocemente perché ora c’è uno scontro salvezza“.