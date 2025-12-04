Fra gol annullati e rigori non concessi: il recupero Juve Stabia-Bari si chiude sullo 0-0

Niente reti, due gol annullati alla Juve Stabia nel primo tempo , un rigore non concesso al Bari nel secondo e un punto che serve poco a entrambe le squadre. Juve Stabia e Bari 'regalano' uno 0-0 nel recupero della decima giornata di Serie B giocato questa sera al Menti di Castellammare.

Una gara che finora ha visto i padroni di casa fare la partita per lunghi minuti con ben due gol segnati e annullati: al 28° è Gabrielloni di testa a firmare il vantaggio, ma l’arbitro Abisso annulla per una spinta di Candellone su Dickmann, al 39° invece è Correia che si presenta a tu per tu con Cerofolini battendolo, ma il centrocampista parte in posizione irregolare e, dopo la revisione al VAR, arriva la conferma dell’annullamento già deciso dall’arbitro. In mezzo un’altra occasione per Gabrielloni che di testa su assist di Ruggero manda di poco fuori. Poco o nulla invece quanto creato da un Bari che è apparso molto rinunciatario.

A inizio ripresa il Bari protesta per un tocco di mano di Ruggero in area, ma l’arbitro lascia correre considerando il braccio attaccato al corpo, un’altra valutazione giusta come dimostra la conferma del VAR. La gara prosegue senza grandi emozioni fino agli ultimi quindici minuti: da un lato Verreth calcia di poco a lato, dall’altro il neo entrato Mosti colpisce un palo. Nel finale invece è Maistro a cercare di sbloccare la gara, ma senza forutna.

SERIE B, 10ª GIORNATA

Juve Stabia-Bari 0-0

Già giocate

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mantova-Catanzaro 1-3

7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)

Spezia-Padova 1-1

16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)

Venezia-Sudtirol 3-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah