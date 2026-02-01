Juve Stabia, in arrivo Diakite in prestito dal Palermo
Affare definito in casa Juve Stabia: le Vespe, come raccolto da Tuttomercatoweb.com hanno chiuso per l’arrivo di Salim Diakite, che vestirà la maglia gialloblù nella seconda parte di stagione, dal Palermo.
L’operazione è stata conclusa con la formula del prestito fino al mese di giugno, una soluzione che consente al club campano di rinforzare immediatamente l’organico senza appesantire la gestione futura. Il nuovo innesto andrà ad ampliare le rotazioni a disposizione dell’allenatore, offrendo un’opzione in più in un momento cruciale della stagione, in cui ogni dettaglio può fare la differenza.
Il maliano classe 2000 è arrivato al Palermo dalla Ternana nel 2004. Quest’anno per lui solo 14 presenze per 749 minuti complessivi, conditi da un solo gol, in Serie B. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.