TMW Non si ferma la Juve Stabia. Nel mirino dei campani c'è Diakitè del Palermo: si lavora al prestito

Diversi innesti già ufficializzati, anche ieri, per la Juve Stabia, ma, stando a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club è ancora intenzionato a muoversi sul mercato, per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Ignazio Abate. Nel mirino delle Vespe campane c’è Salim Diakitè, in uscita dal Palermo, con le due società che stanno lavorando al passaggio con la formula del prestito: novità, ovviamente, se ci saranno, sono attese a stretto giro di posta.

Ricordiamo intanto che la compagine gialloblù scenderà quest'oggi in campo, alle ore 15:00, nella sfida del 'Mapei Stadium' contro la Reggiana. Gara valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie B, turno che andrà in archivio proprio quest'oggi.