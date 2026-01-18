La FIGC chiude le indagini sul caso Foti-Samp: rischio deferimento e squalifica per il tecnico

La Procura Federale della FIGC ha chiuso le indagini sul tecnico della Sampdoria Salvatore Foti in merito alle presunte irregolarità legate alla sua posizione di vice allenatore e al suo ruolo nello staff blucerchiato e le sensazioni non sembrano essere positive per i blucerchiati stando a quanto si legge su Il Secolo XIX in edicola. Nelle settimane scorse infatti la Procura Federale ha attenzionato i comportamenti dello staff blucerchiato sia in partita sia in allenamento raccogliendo materiale per formalizzare le violazioni.

A Foti infatti viene contestato il fatto di svolgere le mansioni di primo allenatore pur non avendo l’abilitazione a farlo visto che il suo patentino UEFA A gli concede solo di rivestire il ruolo di vice a differenza di Angelo Gregucci che è in possesso del patentino UEFA PRO, a cui viene però contestato il contrario. Il procedimento prevede che i due nominino un avvocato difensore – saranno Antonio Romei e Francesco de Gennaro – e presentino eventuali memorie difensive o la disponibilità a essere nuovamente sentiti dalla Procura dopo i colloqui andati in scena a Bogliasco a metà dicembre.

Sia Foti, sia Gregucci rischiano il deferimento e una squalifica nelle prossime settimane, ma è possibile anche un patteggiamento, che nel caso dell’ex attaccante vorrebbe dire impedirgli di partecipare al superconcorso di Coverciano del prossimo settembre rimandando tutto al 2027. A rischiare sono anche il presidente Matteo Manfredi e il CEO sport Jesper Fredberg oltre ovviamente il club per responsabilità oggettiva.