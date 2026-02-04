Serie B, i migliori reparto per reparto dopo 22 giornate: Busio tallona Ghedjemis

La 22ª giornata di Serie B si è conclusa con i netti successi di Palermo, 3-0 sul Bari, e Avellino, 3-1contro il Cesena, l’affermazione della Sampdoria nel derby contro lo Spezia e un Venezia che conquista la vetta grazie al successo sulla Carrarese e al contemporaneo pari del Frosinone in casa della Virtus Entella.

E come di consueto dopo una giornata di campionato, in questo caso due causa mercato, arrivano le medie voto reparto per reparto, e non solo, basate sulle pagelle di TMW, che riportiamo qui sotto:

Serie B, i migliori portieri dopo la 22ª giornata: Joronen vola in solitaria - Leggi QUI

Serie B, i migliori difensori dopo la 22ª giornata: Tiritiello torna in vetta - Leggi QUI

Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 22ª giornata: Busio e Yeboah in vetta - Leggi QUI

Serie B, i migliori attaccanti dopo la 22ª giornata: Ciervo primo inseguitori di Ghedjemis - Leggi QUI

Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 22ª giornata: Alvini al primo posto - Leggi QUI

Serie B, i migliori giocatori dopo la 22ª giornata: Busio insegue Ghedjemis - Leggi QUI