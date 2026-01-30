Lorenzo Insigne torna al Pescara dopo 13 anni: dal prestito del 2012 alla chiusura del cerchio

Tredici anni dopo, Lorenzo Insigne torna "a casa". Non quella del cuore a Napoli, ma quella che nel 2012 lo accolse per la prima volta da professionista: il Pescara è pronto a riabbracciare il suo "Magnifico", chiudendo un cerchio carico di emozioni e ricordi.

Era la stagione 2011-2012 quando un giovane talento napoletano di appena vent'anni sbarcava in Abruzzo in prestito dal Napoli. Quella stagione si concluse con la promozione in Serie A del Delfino, prima pietra di una carriera che avrebbe portato Insigne a diventare uno dei simboli del calcio italiano.

Dal ritorno a Napoli nel 2012, il percorso di Lorenzo è stato straordinario. Diventato capitano degli azzurri, ha conquistato due Coppe Italia (2014 e 2020) e sfiorato lo scudetto in più occasioni. Tanto da divenire idolo del 'Maradona' con oltre 400 presenze e 122 gol in maglia partenopea.

Nel 2021 è arrivato il coronamento con la Nazionale: campione d'Europa a Wembley, protagonista di una cavalcata azzurra che ha riportato l'Italia sul tetto continentale. Un momento di gloria assoluta, prima della decisione di cambiare vita e volare in MLS, al Toronto FC, dove ha trascorso le ultime stagioni lontano dai riflettori europei.

Ora, a 34 anni e da svincolato, Insigne ha scelto di tornare dove tutto era iniziato. L'accordo con il Pescara, attualmente in Serie B, è stato raggiunto dal direttore sportivo Pasquale Foggia: un contratto di sei mesi con opzione per una ulteriore stagione. Una scelta che sa di romanticismo calcistico, lontana dalle sirene della Lazio e dalle speculazioni su un impossibile ritorno al Napoli.

Per il Pescara è un colpo di mercato che va oltre il campo: riportare Insigne significa regalare ai tifosi biancazzurri un campione che può ancora fare la differenza in Serie B.

Per il giocatore, invece, è l'occasione di riprende da dove era partito, con la maturità e l'esperienza di chi ha vinto tanto, ma con la voglia di dimostrare che la passione per il pallone non ha età né confini geografici.

Un ritorno che profuma di poesia calcistica, di seconda giovinezza, di rispetto per il proprio passato. Il Magnifico torna a brillare in Abruzzo.