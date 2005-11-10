Zufferli in totale confusione, dà rigore al Bologna ma il fallo è chiaramente fuori area
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:18Serie A
autore Simone Lorini
07.11.2026 19:18Serie A
Prestazione discutibile dell'arbitro, che sta sbagliando praticamente tutte le scelte stasera
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Se ci fosse il cambio per gli arbitri, sarebbe proprio il caso di intervenire perché Luca Zufferli è in totale confusione: l'arbitro di Parma-Bologna si rende protagonista di un altro errore pesante, fischiando un calcio di rigore per il Bologna per un fallo fuori area, e in modo netto. Il VAR corregge l'errore ma resta l'errore e una direzione di gara sciagurata del fischietto, che sta inanellando un errore dietro l'altro.
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