Theate sblocca Parma-Bologna: gran assist di Cambiaghi, il belga non sbaglia
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:17Serie A
autore Simone Lorini
07.11.2026 19:17Serie A
Il Bologna passa dopo 50 minuti di assalto: decisiva la ripartenza scaturita da una palla persa dal Parma
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Cade il fortino del Parma ad inizio ripresa, passa il Bologna: brutta palla persa da Elphege, immediata la ripartenza del Bologna con Cambiaghi che pesca a centro l'area l'inserimento di Theate. Colpo di testa violentissimo e Daffara non può nulla.
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