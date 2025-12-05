Niente boicottaggio, l'Iran parteciperà al sorteggio mondiale. FIFA: "Felici di collaborare"
L’Iran parteciperà, con una sua delegazione, al sorteggio per i Mondiali 2026, in programma oggi a Washington dalle 18 ora italiana. Nessun boicottaggio, a differenza di quanto letto nei giorni scorsi.
La FIFA fa sapere tramite un proprio portavoce di aver dato il benvenuto alla delegazione della Federcalcio della Repubblica Islamica dell'Iran, guidata dal commissario tecnico Ardeshir Ghalehnoy, giunta a Washington DC per partecipare al sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 e al seminario dedicato alle squadre.
La FIFA è lieta di continuare a collaborare con la Federazione e le autorità del Paese ospitante per garantire i preparativi necessari alla partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 della prossima estate.
