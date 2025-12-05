Sommer: "Bruce Springsteen è il mio idolo assoluto. La mia dieta? Si avvicina al veganismo"

Yann Sommer è stato molto criticato recentemente, ma il portiere dell'Inter non si scompone e continua a essere titolare nell'Inter che vuole sognare in grande. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di un aspetto molto importante della sua vita, la cura dell'alimentazione: "È molto importante. Avevo pensato di assumere uno chef in casa perché con le bambine non è mai facile organizzarsi per la cena, ma preferisco cucinare personalmente, così scelgo gli alimenti e posso curare ogni aspetto".

Poi scende nei dettagli: "Niente lattosio e glutine, provo a evitare lo zucchero e mangio poca carne. Non sono completamente vegano, ma diciamo che la mia dieta si avvicina al veganismo. La mattina bevo thè matcha, di origine giapponese, ma è impossibile non bere il caffè in Italia. Lo prendo solo dopo pranzo".

Infine parla anche di musica: "Questa è una grande passione che ho ereditato da mio padre, che aveva una collezione fantastica di dischi in vinile. La musica mi è sempre piaciuta, suono la chitarra, il bongo e il piano. In famiglia la ascoltavo dalla mattina alla sera. Il mio idolo assoluto è Bruce Springsteen, il cantante che amo di più. È incredibile che si sia esibito a San Siro, lo stadio dove gioco ogni tre giorni, e io non sia potuto andare al concerto. Spero di rifarmi al più presto".