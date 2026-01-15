Ufficiale Mantova, nuovo innesto per la corsia destra: arriva Balcot dal Torino

Il Mantova ha rinforzato la corsia destra con l'arrivo del classe 2005 Come Bianay Balcot che ha dunque lasciato la Ternana, dove ha giocato in prestito nella prima metà di stagione, per fare ritorno al Torino proprietario del cartellino che lo ha girato nuovamente a titolo temporaneo questa volta in Serie B.

L’esterno destro francese in questi mesi ha disputato 18 gare, fra campionato e coppa, con la maglia degli umbri. Il trasferimento è stato comunicato dalla Lega B attraverso la sezione dedicata al calciomercato. Ora si attendono i comunicati dei club per sapere se sarà prestito secco o con un diritto/obbligo di riscatto.