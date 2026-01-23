Mantova-Venezia, i convocati di Stroppa: assenti Sverko e Svoboda
Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la giornata 21 di Serie BKT 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare il Mantova, domani alle ore 15:00 allo Stadio Martelli.
Portieri:
Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic.
Difensori:
Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti:
Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.
