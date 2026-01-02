Ufficiale
Cavese, saluta D'Incoronato: il giovane attaccante va a fare esperienza all'Ancona
Federico D'Incoronato, giovanissimo attaccante classe 2007 della Cavese, scende di categoria e va a farsi le ossa all'Ancona. Il ragazzo passa all'Ancona in prestito fino al termine della stagione, dopo aver racimolato 3 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C con la Cavese in questa prima parte di stagione. Di seguito la nota del club:
"Cavese 1919 comunica di aver trasferito alla Società Sportiva Calcio Ancona, a titolo temporaneo sino al 30 Giugno 2026, le prestazioni sportive dell’attaccante Federico D’Incoronato.
A Federico l’augurio di esprimere le proprie doti in questa seconda parte di stagione".
