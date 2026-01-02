Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gennaio può essere il mese decisivo per la Serie A: 78 gare per riscrivere la classifica

Oggi alle 13:23Serie A
Pierpaolo Matrone

Il nuovo anno parte senza tempo per prendere fiato. Tra scorie delle feste e aspettative di mercato, il calendario di gennaio si annuncia come un vero banco di prova per la Serie A. Si comincia con Cagliari-Milan, antipasto di un mese densissimo: 78 partite in poco più di trenta giorni, sufficienti a capire chi reggerà l’urto del frullatore. Il Corriere della Sera fa il punto sul calendario di gennaio.

La classifica dei piani alti racconta un equilibrio estremo: cinque squadre racchiuse in quattro punti, dai 36 dell’Inter ai 32 della Juventus, con la Roma che ha una gara in più. Se marzo potrà indirizzare la corsa scudetto, gennaio servirà a capire chi ha davvero spalle larghe per arrivare in fondo. Inter e Napoli, forti della profondità delle rose, giocheranno nove volte, come la Roma, chiamata ad aggiungere anche Coppa Italia ed Europa League. La Juve si fermerà a otto impegni, mentre il Milan, alleggerito dalle coppe, ne avrà sette.

Il calendario non fa sconti: l’Inter affronta subito il Bologna e poi lo scontro diretto col Napoli, prima dei passaggi europei con Arsenal e Borussia Dortmund. Gli azzurri testeranno la tenuta in trasferta con Lazio e Inter, prima del doppio esame Juve-Chelsea a fine mese. La Roma ha un percorso più morbido fino al Milan del 25 gennaio, mentre la Juve, in rincorsa e in fiducia, potrà sfruttare un avvio sulla carta favorevole. Tutto resta aperto: tra un mese il quadro sarà diverso. Solo chi avrà la scorza più dura supererà il gennaio di fuoco.

