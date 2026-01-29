Il Genoa pesca dalla Serie D, completato l'acquisto di Meola dall'Ancona. L'annuncio
Come preannunciato, il Genoa ha finalizzato un nuovo acquisto dall'Ancona in Serie D, completando il trasferimento in entrata di Kevin Meola (18 anni), fantasista classe 2007 che si prepara così a fare il suo salto tra i professionisti dopo aver giocato nei primi mesi di questa stagione nella quarta divisione della piramide calcistica del nostro paese. Il suo percorso, almeno inizialmente, dovrebbe prevederà però una partenza con la selezione Primavera, in attesa di avere una chance tra i 'grandi'.
Il contratto del trasferimento a titolo definitivo di Meola dall'Ancona è stato depositato in Lega Serie A dal Genoa, che poco dopo ha anche confermato con una nota ufficiale: "Genoa CFC comunica di aver formalizzato con SSC Ancona l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Meola. Nato il 18/01/2007 e cresciuto calcisticamente – dopo i primordi – nelle leve giovanili del Frosinone, nelle ultime due stagioni si è imposto sulla ribalta della Serie D, come uno dei profili emergenti non solo nella sua fascia anagrafica. Kevin è stato inserito nell’organico della rappresentativa Primavera. Benvenuto in rossoblù Kevin!".
I dettagli del passaggio di Meola dall'Ancona al Genoa. Per assicurarsi il talentuoso fantasista classe 2007, il Grifone ha messo sul piatto una proposta a titolo definitivo da poco meno di 100mila euro. Per il calciatore contratto con i liguri fino al 30 giugno 2028.
Nella foto dell'articolo, Meola al momento della firma sul contratto con il Genoa, in compagnia del suo agente Tommaso Dei
