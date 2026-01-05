Modena, fatta per De Luca: col suo arrivo via alla rivoluzione, tre punte in partenza

Il giorno di Manuel De Luca è arrivato. L’attaccante della Cremonese è pronto a diventare un nuovo giocatore del Modena: visite mediche già svolte, accordo trovato sia con il club gialloblù sia con il giocatore. Manca soltanto la definizione formale dell’uscita dal vecchio club, poi potrà arrivare l’annuncio ufficiale, atteso tra oggi e al più tardi domani mattina. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’operazione sia ormai ai dettagli finali.

L’arrivo di De Luca, però, non è un semplice innesto, ma l’inizio di una vera e propria rivoluzione offensiva per la squadra di Andrea Sottil. Il suo approdo apre infatti un significativo movimento in uscita nel reparto avanzato, con tre attaccanti pronti a salutare Modena.

Il primo è Pedro Mendes, che ha trovato l’intesa con lo Spezia. Anche tra i club la distanza è minima e l’affare è vicino alla chiusura. Con De Luca in rosa, lo spazio per Mendes si sarebbe ridotto ulteriormente e l’attaccante ha scelto la destinazione ligure dopo aver valutato e scartato altre proposte.

In partenza anche Beppe Caso, sul quale si è mosso con decisione il Bari. Il club pugliese ha individuato la formula giusta - prestito con diritto o obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, a partire dalla salvezza - una soluzione che convince tutte le parti. Dopo sei mesi di scarso utilizzo, Caso potrebbe diventare l’uomo giusto per dare fantasia e imprevedibilità alla squadra di Vincenzo Vivarini.

Il terzo nome destinato a lasciare è quello di Luca Strizzolo. Fuori lista e desideroso di tornare in campo, l’attaccante ha ricevuto un’offerta fino a giugno dalla Dolomiti Bellunesi, mentre il Treviso spinge con un contratto che coprirebbe anche la prossima stagione.