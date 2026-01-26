Modena, due club di Serie A si muovo per Massolin. Ma il club chiede almeno sei milioni

La crescita del centrocampista offensivo Yanis Massolin in casa Modena, dove dopo un inizio stentato ha conquistato sempre più minutaggio fino a diventare un titolare a partire dallo scorso dicembre, non sta passando inosservata ai piani superiori con due club in particolare che sono pronti a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni del francese.

Come riporta La Gazzetta di Modena è l’Udinese la prima squadra ad aver rotto gli indugi con una prima offerta da circa cinque milioni di euro, col giocatore che resterebbe in gialloblù fino a giugno, per bloccare il classe 2002 e anticipare la concorrenza che vede nella Fiorentina l’altra contendente principale al talentuoso transalpino e pensa a un’offerta simile da presentare alla dirigenza emiliana.

La proprietà del Modena tiene però l’asticella più alta valutando Massolin fra i sei e gli otto milioni di euro compresi i bonus. Si stima che le possibilità di cessione con trasferimento differito a fine stagione siano intorno al 50%. Altrimenti tutto è rimandato a giugno quando però la valutazione del classe 2002 potrebbe lievitare assieme al suo rendimento con altri club che a quel punto potrebbero entrare in gioco.