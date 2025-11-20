Torino, Gineitis: "Con Juric ho un grande rapporto. Gli sono vicino per questi tre esoneri"

Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com iniziando dalla sconfitta patita dalla sua Lituania contro l'Olanda: "Nel primo tempo non abbiamo giocato male ma posso dire che i primi 15 minuti del secondo tempo non abbiamo fatto bene. Non si possono prendere tre gol in quattro minuti. Dovevamo difendere meglio, ora non possiamo più farci niente. Tanti di noi giocano in grandi squadre ma loro oggi hanno dimostrato che a certi livelli basta un secondo di disattenzione per subire gol. Dopo aver subito la seconda rete siamo andati ancora più giù prendendone altri due".

Sull'obiettivo della Lituania resta la conquista di un grande torneo: "Possiamo farcela. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo e giocando bene in squadre piuttosto importanti. Guardiamo al futuro con ottimismo".

Sullo scarso minutaggio con Baroni: "Quando giochi poco fai di tutto per conquistarti un posto in campo, ma a decidere è il mister".

Sull'esordio con Juric: "Con Mister Juric avevo un grande rapporto, è stato lui a farmi esordire. Mi aiutava sempre e parlavamo tanto quando era al Torino. Lui per me c’era sempre e lo ringrazio. Dopo questi tre esoneri, gli sto vicino e gli faccio un grande in bocca al lupo".