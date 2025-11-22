Modena, Sottil: "Col SudTirol serve consapevolezza. Non dobbiamo aver paura di esser bravi"

"Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta, avevamo degli obiettivi condizionali e tecnici da consolidare e migliorare e li abbiamo raggiunti: abbiamo fatto un ottimo lavoro di team. C'è sempre qualche acciacco, ma la rosa di base è rigenerata": così, in conferenza stampa, il tecnico del Modena Andrea Sottil, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il SudTirol.

E parlando proprio del match della 13ª giornata del campionato di Serie B: "Il SudTirol va rispettato con grande umiltà, è una squadra tosta e solida, una squadra alla Castori, un tecnico molto bravo ed esperto per la categoria, l'ha vinta molte volte, ma siamo sereni. Son certo che domani la squadra, al fischio di inizio, saprà cosa fare per tutti e 100 i minuti, sarà intensa e concentrata per fare tutto come sappiamo farlo: non si deve aver paura di esser bravi, e questo è un concetto che non c'entra nulla con l'arroganza o la superbia, è solo consapevolezza. Per altro da dover ancora consolidare".

Conclude poi: "I nostri tifosi sono un valore aggiunto, c'è una bellissima coesione tra noi e loro, e son certo che faranno la loro parte anche domani. In campo dovremmo rispondere con una prestazione all'altezza".