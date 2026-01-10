Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monza, Bianco: "E' mancata la prestazione. Non si possono approcciare le partite così"

Monza, Bianco: "E' mancata la prestazione. Non si possono approcciare le partite così"
fonte dallo stadio "Enrico Sannazzari", Chiavari (GE)

Una sconfitta esterna per il Monza che viene scavalcato dal Venezia al secondo posto. I brianzoli vengono battuti per 1-0 dall'Entella al "Sannazzari" di Chiavari. Al termine del match, il tecnico biancorosso Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa:

Non ci si aspettava una prestazione così brutta. Cosa è mancato?
"La prestazione. Non possiamo approcciare la gara in questo modo e correre meno degli altri. L'Entella è una squadra molto organizzata e ha corso più di noi. Se non lo facciamo facciamo fatica contro chiunque. Oggi è mancata la voglia di correre e rincorrere gli avversari e in questa categoria non può mancare mani. Sono entrati bene Hernani e Alvarez, Colpani sta migliorando. Non possiamo fare una prestazione del genere contro nessuno. Dobbiamo rimanere equilibrati perché il campionato è lunghissimo e questa prima parte è positiva".

Quanto ti ha dato fastidio vedere nel primo tempo una squadra che andava indietro e quando andava avanti non lo ha fatto con la stessa ferocia?
"Dovevamo riempire di più l'area di rigore. Non è una scusante il campo, ma è normale che sia diverso. La palla si controlla in maniera diversa. A prescindere da questo la prestazione è stata negativa".

E' un caso che tre sconfitte sino arrivate contro neopromosse?
"Sono momenti diversi della stagione. Ad Avellino era un momento delicato, a Padova non si meritava la sconfitta e oggi sono passati mesi da quelle sconfitte. Non si possono fare paragoni. Poi abbiamo vinto a Pescara che è una neopromossa".

La classifica è giusto guardarla?
"Siamo ad un punto dalla Serie A e mancano 19 partite. Siamo in linea per arrivare fra le prime in classifica. La classifica è buona. Parliamo di prestazione negativa ma non di classifica negativa perché faremo confusione".

Hernani?
"E' a tutti gli effetti allenato. Entrare in una partita così, in un campo a cui non è abituato, in una squadra che non conosce non è facile. Detto questo ha qualità".

I cambi nel tridente?
"Hanno fatto quello che sono riusciti a fare. Erano un po' stanchi fisicamente, avevo speranze che i subentrati ci dessero qualcosa in più e lo hanno fatto".

Quante facce ha questo Monza?
"Ha tante facce questa squadra. Ero convinto che avesse imparato dalle esperienze passate come Avellino e devo dire che la sconfitta è simile e spero che la reazione sia uguale. Sono convinto che ci risolleveremo ancora anche perché io non mi esalto nelle vittorie però vedo anche molta negatività dopo una sconfitta. E le vittorie come quella di Modena sembrano quasi normali e sono tutt'altro che scontate. Questa squadra non deve ammazzare il campionato, ma fare cose diverse rispetto a quanto fatto oggi".

Il cambio di Keita?
"Evitabile ma Keita ha subito un fallo. Se un fallo non ce li fischiano non è giustificato il suo atteggiamento. Ma è fallo. Non voglio parlare dell'arbitro perché non ha giustificato il risultato. Ho voluto inserire gente che stava bene, è stata una scelta tecnica sperando che potessero cambiare l'esito della gara",

Come sta Ravanelli?
"Vediamo. E' una contusione e bisogna valutarlo di giorno in giorno".

