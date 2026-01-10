TMW Monza, Bianco: "E' mancata la prestazione. Non si possono approcciare le partite così"

Una sconfitta esterna per il Monza che viene scavalcato dal Venezia al secondo posto. I brianzoli vengono battuti per 1-0 dall'Entella al "Sannazzari" di Chiavari. Al termine del match, il tecnico biancorosso Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa:

Non ci si aspettava una prestazione così brutta. Cosa è mancato?

"La prestazione. Non possiamo approcciare la gara in questo modo e correre meno degli altri. L'Entella è una squadra molto organizzata e ha corso più di noi. Se non lo facciamo facciamo fatica contro chiunque. Oggi è mancata la voglia di correre e rincorrere gli avversari e in questa categoria non può mancare mani. Sono entrati bene Hernani e Alvarez, Colpani sta migliorando. Non possiamo fare una prestazione del genere contro nessuno. Dobbiamo rimanere equilibrati perché il campionato è lunghissimo e questa prima parte è positiva".

Quanto ti ha dato fastidio vedere nel primo tempo una squadra che andava indietro e quando andava avanti non lo ha fatto con la stessa ferocia?

"Dovevamo riempire di più l'area di rigore. Non è una scusante il campo, ma è normale che sia diverso. La palla si controlla in maniera diversa. A prescindere da questo la prestazione è stata negativa".

E' un caso che tre sconfitte sino arrivate contro neopromosse?

"Sono momenti diversi della stagione. Ad Avellino era un momento delicato, a Padova non si meritava la sconfitta e oggi sono passati mesi da quelle sconfitte. Non si possono fare paragoni. Poi abbiamo vinto a Pescara che è una neopromossa".

La classifica è giusto guardarla?

"Siamo ad un punto dalla Serie A e mancano 19 partite. Siamo in linea per arrivare fra le prime in classifica. La classifica è buona. Parliamo di prestazione negativa ma non di classifica negativa perché faremo confusione".

Hernani?

"E' a tutti gli effetti allenato. Entrare in una partita così, in un campo a cui non è abituato, in una squadra che non conosce non è facile. Detto questo ha qualità".

I cambi nel tridente?

"Hanno fatto quello che sono riusciti a fare. Erano un po' stanchi fisicamente, avevo speranze che i subentrati ci dessero qualcosa in più e lo hanno fatto".

Quante facce ha questo Monza?

"Ha tante facce questa squadra. Ero convinto che avesse imparato dalle esperienze passate come Avellino e devo dire che la sconfitta è simile e spero che la reazione sia uguale. Sono convinto che ci risolleveremo ancora anche perché io non mi esalto nelle vittorie però vedo anche molta negatività dopo una sconfitta. E le vittorie come quella di Modena sembrano quasi normali e sono tutt'altro che scontate. Questa squadra non deve ammazzare il campionato, ma fare cose diverse rispetto a quanto fatto oggi".

Il cambio di Keita?

"Evitabile ma Keita ha subito un fallo. Se un fallo non ce li fischiano non è giustificato il suo atteggiamento. Ma è fallo. Non voglio parlare dell'arbitro perché non ha giustificato il risultato. Ho voluto inserire gente che stava bene, è stata una scelta tecnica sperando che potessero cambiare l'esito della gara",

Come sta Ravanelli?

"Vediamo. E' una contusione e bisogna valutarlo di giorno in giorno".