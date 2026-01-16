Monza, Bianco: "Izzo ha chiesto di non essere convocato per questioni contrattuali"

“Giochiamo con la prima della classe, una squadra che ha entusiasmo, spensieratezza e giocatori di qualità, altrimenti non sarebbero in cima alla classifica”. Il tecnico del Monza Paolo Bianco in conferenza stampa parla della sfida contro il Frosinone, club che ha allenato nella seconda parte della passata stagione: “Dopo Chiavari è la partita perfetta per tornare sotto e dimostrate che possiamo fare tanto. C’è la voglia di fare tanto e portare a casa i risultati, ma di bilanci per ora non ne faccio, quelli si fanno solo a fine stagione. A oggi il nostro percorso è con alti e bassi, ma la squadra può ancora dire e dare tanto, tutti dobbiamo dimostrare di più e mi riferisco a giocatori come Colpani e Petagna”.

Spazio poi al campionato: “Sono convinto che in questa seconda parte di stagione questi giocatori ci daranno tanto, abbiamo un obiettivo da portare a casa e tante partite davanti a noi. - prosegue Bianco come su legge su Tuttomonza.it - Per domani penso che il Frosinone abbia meno pressioni rispetto a noi perché è tanto avanti rispetto agli obiettivi fissati a inizio stagione e considerato da dove sono partiti lo scorso anno. Io non ho pressioni, il mio obiettivo è stare davanti e quindi proveremo a fare risultato domani”.

Inevitabile poi una domanda sulla situazione di Armando Izzo che avrebbe chiesto di non essere convocato: “Queste situazioni le abbiamo vissute nella prima parte della stagione con altri giocatori. Armando ha chiesto di non giocare per una questione contrattuale, sta bene ma ha detto di no. Per me è fondamentale il gruppo, tutti importanti nessuno indispensabile. Io come allenatore e la società ne prendiamo atto”.

Infine un punto sugli indisponibili: “Abbiamo recuperato tutti tranne Antov, Galazzi e Forson. Resta ai box anche Izzo, per scelta sua personale A questi si aggiunge anche Caprari per un infortunio al ginocchio".