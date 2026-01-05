Non solo Biraghi per il Monza. I brianzoli puntano anche un attaccante di Serie A

Non c’è solo il terzino sinistro Cristiano Biraghi, in uscita dal Torino, nei pensieri del Monza per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Il club brianzolo infatti starebbe pensando anche a un innesto in attacco andando a pescare in Serie A.

Il nome, come riporta Tuttosport, è quello di Walid Cheddira che attualmente è in forza al Sassuolo, dove è sceso in campo in 14 occasioni – ma per soli 190 minuti – segnando anche una rete. Il giocatore è di proprietà del Napoli che potrebbe decidere di girarlo in prestito in Serie B per farlo giocare con maggiore continuità. Il Monza ha già avanzato una richiesta in questo senso e ora attende una risposta dagli altri due club interessati.

Cheddira tornerebbe così in Serie B a distanza di due anni e mezzo dalla stagione vissuta con la maglia del Bari, nella quale segnò 17 reti in 31 presenze nella stagione regolare, giocando poi quattro gare nei play off senza andare in rete, che lo consacrò all’attenzione generale spingendo il club partenopeo ad acquistarlo. Per il classe ‘98 marocchino il trasferimento ai biancorossi potrebbe rappresentare un nuovo trampolino per il rilancio dopo una stagione e mezzo sotto tono fra Napoli, Espanyol (un gol in 22 presenze) e appunto Sassuolo.