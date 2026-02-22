Pohjanpalo, che ritmo! A Palermo con gli stessi numeri di quando centrò la A col Venezia

È sceso in campo nella giornata di ieri il Palermo, che ha battuto il SudTirol, vittima preferita di Ceccaroni, ma non è stato solo il gol del difensore a fare la differenza per il 3-0 finale che ha proiettato i rosanero al quarto posto della classifica: ad aprire infatti le danze è stato il gol del solito Joel Pohjanpalo, che ha messo a segno un discusso rigore che lo ha portato a quota 17 centri nella classifica marcatori del campionato di Serie B, dove il finlandese si è sempre contraddistinto per numero di reti.

Non prendiamo in considerazione la passata stagione, divisa tra Serie A e B, ma solo i tre tornei cadetti giocati dall'attaccante al momento del suo arrivo in Italia, con il Venezia che - tra lo scetticismo collettivo - lo prelevò dalla Germania. Al primo anno, stagione 2022-2023, 19 gol in 37 presenze, mentre l'anno dopo addirittura 22 gol in 33 gare, la media di un centro ogni gara e mezzo. La stessa che di fatto sta collezionando quest'anno, con i già detti 17 centri arrivati in 26 gare; uno score che lascia nuovamente presagire il meglio.

Anche per la cabala, se si guarda tutta; proprio l'anno di un gol ogni gara e mezzo, il Venezia centrò la promozione in Serie A vincendo i playoff. Chissà che questo non di buon auspicio per il Palermo...