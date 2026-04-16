TMW Nella Roma anche Mancini e Cristante navigano a vista: senza rinnovo sarà addio

Giorni decisivi per ciò che riguarda il futuro della Roma. Le parole rilasciate venerdì sera da Claudio Ranieri, nel pre-partita della sfida vinta contro il Pisa, hanno sancito una completa diversità di vedute tra l'attuale senior advisor della Roma, l'uomo scelto dai Friedkin per varare il nuovo progetto, e l'allenatore Gian Piero Gasperini.

Ranieri ha parlato del suo tecnico in termini di quarta scelta: "Abbiamo proposto 5-6 allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini". E poi ha disapprovato le sue critiche alle ultime due sessioni di calciomercato: "Sia l'anno scorso mi hanno chiesto chi prendere e sia quest'anno: tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto. Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".

Dopo queste dichiarazioni lunedì sera c'è stata una video-call con tutti i vertici della Roma presenti. In quella occasione la spaccatura è diventata ufficiale e, adesso, la società deve prendere una decisione. Ha ribadito la sua fiducia a Gasperini, ma a questo punto per il tecnico di Grugliasco andare avanti con Ranieri è impossibile. E se a fine stagione va via Ranieri, saluta anche Massara.

E' una situazione che ha inevitabili conseguenze anche sul mercato. Vi abbiamo parlato, per esempio, della necessità della società di decidere in tempi rapidi sul futuro di nove giocatori che sono o in scadenza di contratto o in prestito. Non solo: ci sono due pilastri della Roma che hanno un altro anno di contratto come Gianluca Mancini e Bryan Cristante che pensavano a questo punto della stagione di aver già rinnovato il loro contratto, salvo poi dover registrare il fatto che la società capitolina ha messo tutto un stand-by. Anche i loro nuovi contratti.

Assistiti dallo stesso procuratore, Mancini e Cristante non hanno intenzione di iniziare la prossima stagione con un accordo in scadenza. La Roma lo sa e per questo si trova dinanzi a un bivio: o rinnovo o cessione. Oggi però, con questi chiari di luna, anche per Massara è complicato operare. Si attende un segnale chiaro da parte della proprietà anche per decidere quali contratti rinnovare e quali calciatori lasciar andare.