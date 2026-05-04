Padova, un Euganeo extralarge? Bonavina: "Lavoreremo per ampliare la capienza"

Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova ed ex centrocampista biancoscudato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino dopo l'aritmetica salvezza ottenuta dalla formazione di Roberto Breda con il successo sul Pescara:

"Il gol di Pastina? Era da un pezzo che non esultavo così. Era fondamentale riuscire a mantenere la categoria per dare adesso la possibilità alla nuova proprietà di partire da zero e di fare una programmazione che sia la migliore possibile. C’è ovviamente grande fiducia in questo nuovo management della famiglia Banzato, credo che di questo dobbiamo esserne tutti felici. Poi c’è da dire che si parte con una situazione chiaramente diversa da tutte le altre annate che mi possa ricordare: sono le 11.500 persone che nelle ultime partite sono venute allo stadio. Ci sono tante cose da fare: è chiaro che bisognerà lavorare anche per ampliare un po’ la capienza dello stadio. Ci sono tante idee che faremo con calma con la nuova proprietà, con la quale c’è un rapporto eccezionale, e ci sarà una condivisione per cercare di migliorare quanto più possibile la possibilità di ospitare i tifosi allo stadio.

Tre partite vinte grazie a tre gol fatti sotto alla nuova curva? La prima volta può essere una coincidenza, la seconda può essere un caso, ma per chi fa l’avvocato come me quando hai tre indizi fanno una prova. Qui abbiamo avuto tre indizi abbastanza importanti. Non dico che me lo aspettassi, però forse ero uno dei pochi che ci ha creduto sino in fondo e sapevo di quanto importante potesse essere avere una curva così vicina. I tifosi sono stati bravissimi perché l’hanno riempita e, per quanto mi riguarda, dopo questa agonia durata cinque anni è stata una liberazione ed anche una gioia enorme. Non posso nasconderlo perché mi rendo conto che la nuova curva ha dato una grossa mano".