Palermo, Diakité assente dai convocati: l'addio ai rosanero si fa sempre più concreto

L’assenza dalla lista dei convocati del Palermo di Salim Diakité, in vista della sfida di questo pomeriggio contro lo Spezia, sembra essere più di un indizio sul destino del difensore visto che non ci sono comunicazioni in merito a problemi fisici o infortuni subiti dal maliano.

L’assenza del classe 2000, che può giocare sia da laterale destro sia da centrale difensivo, alimenta infatti le voci di mercato che lo danno come possibile partente soprattutto dopo il ritorno dalla Reggiana di Giangiacomo Magnani e una fascia destra già presidiata da Pierozzi e Gyasi. Sulle tracce di Diakité infatti da tempo ci sono due club di Serie B come Avellino e Juve Stabia oltre che alcune società di Ligue 2 in Francia. Diakité potrebbe dunque lasciare i rosanero dopo 66 presenze, e cinque reti, collezionate da metà della stagione 2023/24, quando venne prelevato dalla Ternana, a oggi.