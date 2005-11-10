I talenti della Serie B: i giocatori del Palermo che possono arrivare in Serie A

Un portiere e un attaccante, solo loro le due giovani stelle che da Palermo puntano a spiccare il volo. I nomi? Mattia Fortin e Dominic Vavassori. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Mattia Fortin

Nato il: 08/07/2003

Luogo di nascita: Noale

Ruolo: Portiere

Partite: 5 (tre in campionato, due in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Lens

Profilo – Figlio d’arte, il padre è quel Marco Fortin che ha vestito le maglie di Siena, Cagliari e Vicenza fra le altre, è cresciuto nel Padova che dopo un prestito al Legango Salus ha deciso di puntare su di lui come titolare sia in Serie C sia in Serie B, dove però è stato scalzato da Sorrentino a metà stagione. Le sue prestazioni hanno però convinto prima il Lens a scommettere su di lui, pur senza portarlo mai oltralpe, e poi il Palermo dove ha saputo ritagliarsi uno spazio in questo avvio di stagione anche a causa dei problemi fisici di Joronen e Perin.

Dominic Vavasori

Nato il: 09/12/2005

Luogo di nascita: Bergamo

Ruolo: Attaccante

Partite: 7 (cinque in campionato, due in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Atalanta

Profilo – Altro prodotto del sempre florido vivaio dell’Atalanta dove negli ultimi due anni si è messo in luce in Serie C sfiorando la doppia cifra in stagione regolare. In estate la decisione di fargli dare un passo avanti nella carriera prestandolo all’ambizioso Palermo dove è diventato ‘il 9’ di Pippo Inzaghi, anche se non è un centravanti. Vavassori infatti può giocare su tutto il fronte d’attacco sia come esterno – a destra come a sinistra – sia come trequartista centrale o seconda punta essendo dotato di un’ottima tecnica individuale, rapidità nello stretto, qualità nell’uno contro uno e senso del gol. È inoltre dotato di un piede educato e visione di gioco che gli permettono di mettersi in luce anche come assistman.