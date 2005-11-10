Juventus, Spalletti: "Vivo la situazione in modo normale. Ognuno fa la locandina che vuole"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando cos del momento che stanno vivendo i bianconeri: "La squadra ha cominciato a guadagnare metri in maniera importante, a far vedere che volevamo vincere. Alajbegovic con questa fiammata ha dato watt a tutto l'ambiente".

La Juventus tira poco, quello di Alajbegovic è stato coraggioso.

"Li sa i numeri dei tiri in porta? 4 tiri nello specchio, 7 fuori e 7 ribattutti… 18 tiri, un palo, non sono tanto pochi. Poi se vuol dire che è casuale noi lo accettiamo e ognuno fa la locandina che vuole. I numeri sono questi".

La vittoria è frutto anche del ritiro?

"I ragazzi si sono frugati dentro e hanno fatto quel passettino in più per vincere e andare ad agganciare l'uomo sempre. Il successo è meritato, diventa facile a partire un secondo prima e un metro in vantaggio la prossima volta".

Come ha vissuto la serata contro il Napoli?

"La vivo normale con il dispiacere di non dare piacere a 8 milioni di tifosi e uno stadio bellissimo come quello di oggi. Ti porti a casa la faccia di questi qui".

Come stanno gli infortunati?

"A Cabal vanno fatti i complimenti, ha giocato in modo splendido e ci ha dato una mano per fare metri in avanzamento, ha spinto sempre e difeso bene. Pensiamo che non si sia fatto male McKennie, sennò sarebbe veramente un problema".

Dormirà serenamente?

"Dormo meno di sempre perché c'è l'euforia di aver visto i ragazzi vincere".